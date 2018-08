Slut med fester på hallens terrasse

- Der er i virkeligheden ikke så meget i det. De unge er her i ferien, og vi kan holde en smule opsyn med dem. De har holdt nogle fester og egentligt været dygtige til at rydde op efter sig - men det er gået over gevind på det seneste, hvor der er blevet ødelagt ting. Så nu tager vi lige en pause sommeren ud, fastslår han.

Derfor tog halinspektør Brian Hansen onsdag konsekvensen og skrev på Toftlund Hallernes Facebook-side, at de unges mulighed for at mødes på terrassen er historie:

TOFTLUND: Det er egentligt gået meget godt på terrassen i Toftlund. Varme sommeraftener ad libitum har lokket de unge til, men i de sidste 14 dage er det hele gået skævt. Her er en rude blevet smadret, en postkasse ødelagt ligesom nedløbsrør og tagplader er blevet skadet af kåde unge menneskers forsøg på at klatre op på Toftlund Hallernes tag.

- De har holdt nogle fester og egentligt været dygtige til at rydde op efter sig - men det er gået over gevind på det seneste, hvor der er blevet ødelagt ting. Så nu tager vi lige en pause sommeren ud.

God dialog

Brian Hansen tager situationen med ophøjet ro, og mener fortsat, at han taler fint med de cirka 10-20 unge, der bruger terrassen om aftenen.

- Jeg håber, at det er til at håndhæve. I det hele taget føler jeg, at vi har en god dialog med de unge, og vi har for eksempel helt styr på, hvem der ødelagde ruden og postkassen. I begge tilfælde har vi fundet en løsning, så de unge selv skal betale for det, siger han og tilføjer:

- Dialogen er som sagt fin mellem os og de unge, men det er vel et tilfælde af, at alkoholen går ind og forstanden ud. Nu tager vi i hvert fald en pause, så må vi se på det til næste år - også selv om nogle nok er kede af, at de ikke kan sidde der mere - men vi var nødt til at gøre noget her, siger halinspektøren.