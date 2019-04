Slots- og Kulturstyrelsen: Fiskbæk Bro skal genopføres på samme sted

Fiskbæk Bro er for længst revet ned, og et jernrør fører i dag Fiskbæk under Geestrupvej. Det store spørgsmål er så, om den oprindelige bro skal opføres som en lille stibro på stedet, eller om en ny større version skal bære fremtidens trafik? Foto: Hans Chr. Gabelgaard

På et møde afholdt i Slots- og Kulturstyrelsen har Tønder Kommune fået besked på, at den nedrevne Fiskbæk Bro skal genopføres på det oprindelige sted. Det betyder, at en ny bro skal pilles ned.

TOFTLUND: Genetableringen af den nedrevne Fiskbæk Bro sydøst for Toftlund skal ske på nøjagtigt samme sted, som broen lå, inden den fejlagtigt blev revet ned i forbindelse med en renovering i januar sidste år. Slots- og Kulturstyrelsen har, siden fadæsen blev afsløret, fastholdt, at broen skal genopføres på den oprindelige placering og med de oprindelige materialer - så vidt det er muligt. Og det fastholder styrelsen. På et møde i starten af marts i København foreslog Tønder Kommune, der blandt andet havde sendt fagchef Lars-Erik Skydsbjerg og afdelingsleder Christian Kjær-Andersen i byen, at retableringen af den gamle bro kunne ske på et nyt sted. "Tønder Kommune fremlagde et oplæg til at etablere en sti/gangbro i passende afstand fra den nuværende. Forslaget bygger på muligheden for at opføre en bro, der kommer så tæt som muligt på den oprindelige, inden forstærkningen i 2014", fremgår det af mødereferatet.

Fiskbæk Bro Fiskbæk Bro blev ved en fejl revet ned i forbindelse med en renovering i januar sidste år. Broen var opført i kampesten i 1770'erne og fredet. Fiskbæk Bro ligger ved et gammelt vadested, der kan dateres tilbage til sidste istid. Slots- og Kulturstyrelsen har påbudt Tønder Kommune at genopføre den nedrevne bro på den oprindelige placering. Det betyder, at den nye bro i form af et metalrør skal flyttes, og en vejstrækning omlægges.Ifølge et påbud fra Slots- og Kulturstyrelsen skal arbejdet med at genopføre Fiskbæk Bro være tilendebragt senest med udgangen af 2019.

Sådan så Fiskbæk Bro ud, da den blev revet ned sidste vinter. Som man kan se, var de oprindelige granitplanker "pakket ind" i beton. Det syn snød det rådgivende ingeniørfirma, der ikke mente, at broen var fredet. Arkivfoto: Peter Bramsen

Bestemt afvisning Men det blev afvist af Slots- og Kulturstyrelsen på det bestemteste: "Slots- og Kulturstyrelsen fastslog imidlertid, at vejens forløb og eksisterende broplacering er allervigtigst i genskabelsen, og at broen derfor skal opføres med den oprindelige placering. Retablering af fortidsmindet Fiskbæk Bro skal derfor ligge i samme vejforløb og fremtræde som granitbro tæt på det oprindelige udseende." Peter Bramsen, der er interesseret i Toftlunds lokalhistorie og som til sin forfærdelse sidste år opdagede, at den snart 250 år gamle Fiskbæk Bro var revet ned, synes, at det er på sin plads, at broen skal ligge på det sted, hvor der har været et vadested siden sidste istid. - Selvfølgelig skal den ligger dér, hvor skulle den ellers ligge, spørger Peter Bramsen retorisk og afviser kategorisk et forslag fra Tønder Kommune om, at man ved at placere den oprindelige bro på et nyt sted, kunne etablere en p-plads og informationstavler om stedets historie. - Det er spild af penge, og vi vil ikke have det, fastslår Bramsen.

Peter Bramsen vil ikke have den nye bro. Den hører ikke til i området, mener han. Til gengæld hilser han en retablering af den oprindelige bro velkommen. Arkivfoto: Martin Franciere

Vejen flyttes Hvis Tønder Kommune genopfører Fiskbæk Bro i sin oprindelige form og størrelse, kræver det, at den nye bro over Fiskbæk rykkes øst for den nuværende Geestrupvej. Af mødereferatet fremgår det: "Eksisterende vejforløb omlægges øst for broplaceringen med etablering af ny vejbro ved anvendelse af eksisterende stålrørstunnel og tilhørende materialer ... Ny vejbro placeres cirka 20-25 meter fra fortidsmindet Fiskbæk Bro i nyt etableret vejforløb." Men et andet forslag er i spil, oplyser fagchef Lars-Erik Skydsbjerg. Det er at bygge en ny Fiskbæk Bro i sten, der er dimensioneret til at holde til "almindelig" trafik. På den måde slipper kommunen for at flytte vejføringen - til gengæld kan man næppe bruge materialer fra den oprindelige bro. - Så skal broen bygges i andre dimensioner og materialer. Vi er ved at regne på, hvad der bedst betaler sig, siger fagchefen, der forventer, at et forslag er klar til politisk behandling på denne side af sommerferien. Arbejdet med at genopføre Fiskbæk Bro skal være tilendebragt senest med udgangen af 2019, har Slots- og Kulturstyrelsens tidligere påbudt Tønder Kommune.