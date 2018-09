En større gruppe unge endte i et masseslagsmål i Skærbæk onsdag. Indtil videre er én sigtet for vold, mens fire andre grundet deres alder modtager en uformel sigtelse for optrinnet. Arkivfoto: Michael Bager

En 15-årig mand er sigtet for vold efter et større slagsmål brød ud ved Skærbækcentret onsdag aften i den forgangne uge. Fire andre unge får såkaldt uformelle sigtelser, idet de er under den kriminelle lavalder.

SKÆRBÆK: Et større skænderi mellem to grupper drenge udviklede sig onsdag aften til et stort slagsmål ved Skærbækcentret. Her blev fire lokale unge overfaldet af en større gruppe på 10-15 jævnaldrende, der alle var omkring 14-15 år gamle. En enkelt er som følge af slagsmålet blevet sigtet for vold, idet han er 15 år og dermed over den kriminelle lavalder. Det bekræfter lederen af den lokale efterforskning fra Syd- og Sønderjyllands Politi, Jens Peter Rudbeck: - Vi har noteret en voldssag derude onsdag aften klokken 20.30. Fire lokale drenge blev overfaldet af en anden gruppe unge - mellem 10 og 15 i alt, som kommer fra Albertslund. De er her på et lejrophold. Vi arbejder fortsat med sagen, forklarer han.

- De fire, der er under den kriminelle lavalder får en uformel sigtelse, og vi laver derfor en socialsag på det i deres hjemkommune. Jens Peter Rudbeck, politikommissær i Syd- og Sønderjyllands Politi.

Den kriminelle lavalder Den kriminelle lavalder er den aldersmæssige grænse for børns strafferetlige ansvar. Den kriminelle lavalder er i Danmark 15 år.Under denne alder kan et barn i Danmark ikke idømmes straf for en lovovertrædelse, uanset hvor grov den måtte være. Heller ikke betinget dom, bøde eller tiltalefrafald kan anvendes.



I stedet for straf kan der iværksættes hjælpeforanstaltninger efter reglerne i Lov om social service. Det kan eksempelvis være anbringelse i institution med eller uden samtykke fra barnet og indehaveren af forældremyndigheden.



Også unge mellem 15 og 18 år, der har begået kriminalitet, behandles i et vist omfang lempeligere end ældre personer.



Kilde: Den store danske

Slag med støttefod I øjeblikket ligger sagen hos Lokalpolitiet i Tønder, forklarer politikommissær Per Michael Knudsen. - Vi undersøger stadig sagen, men de her to grupper er i hvert fald blevet uenige om noget på multibanen nede bag Skærbækcentret, hvorefter de begyndte at slås. Flere har fået skrammer, og en enkelt blev kørt på skadestuen med et sår i hovedbunden, efter han fik et slag i hovedet med støttefoden fra en cykel, forklarer han og tilføjer: - Det er muligt, at slaget med støttefoden kan give en udvidet sigtelse, men det er svært at sige endnu, fordi vi er midt i efterforskningen. Som jeg har fået det oplyst, så blev en enkelt i hvert fald kørt på skadestuen, tilføjer han.