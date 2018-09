Slesvigsk Musikkorps giver koncert i Schweizerhalle

TØNDER: SMUK - Slesvigske Musikkorps - der er et af Forsvarets tre fuldtidsprofessionelle musikkorps, inviterer til efterårskoncert i Schweizerhalle - Tønder Kulturhus.

Koncerten bliver en musikalsk rejse til den anden side af Atlanten, hvor især et musikalsk fyrtårn vil blive introduceret. 2018 er således 100-året for den amerikanske komponist og dirigent Leonard Bernsteins fødsel. Og koncertens dirigent, Michelle Rakers, har et helt særligt forhold til netop Leonard Bernstein. Hun er selv amerikaner og har et indgående kendskab til den berømte komponist.

- Han var et musikalsk fyrtårn på især den amerikanske musikscene, fordi han rakte ud til mange forskellige publikumsgrupper - både unge og gamle, siger Michelle Rakers i en pressemeddelelse og tilføjer, at Leonard Bernstein forstod at bygge bro mellem genrer, blandt andet mellem jazz og klassisk musik. Han skrev samtidig lyttevenlig musik såsom musicalen "West Side Story".