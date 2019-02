LØGUMKLOSTER: En lokal 36-årig mand slap onsdag aften uskadt fra et færdselsuheld ved Løgumkloster. Uheldet skete onsdag aften klokken 18.03, da bilisten kørte ad Dravedvej og af ukendte årsager kørte af vejen. Her ramte han et træ.

En politipatrulje var hurtigt på stedet, og politiet har mistanke om, at bilisten var påvirket af alkohol under kørslen. Politikommissær Thomas Berg fra Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at man har taget en prøve, som man nu afventer en nærmere analyse af.