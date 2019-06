Slagelse B&I tager imod presset FC Sydvest-hold

Tønder: FC Sydvest 05 skal lørdag til Slagelse, hvor holdet for alt i verden skal have point med hjem. I sidste weekend tabte FC Sydvest til rækkens nummer et, og det gjorde, at holdet mod alle forhåbninger røg under stregen, inden holdet nu går ind til sidste spillerunde.

FC Sydvests sæson har været meget bølgende med sejre og nederlag - dog har der ikke været nok sejre til, at mandskabet endnu har kunnet sikre sig en plads i 2. division næste sæson. FC Sydvest kan på grund af holdets gode målscore nøjes med en uafgjort, hvis et af de to hold lige over dem i tabellen - Odder og Dalum - skulle gå hen og tabe.

Cheftræner Hans Henrik Andreasen vil jagte muligheden for at slutte over stregen.

- Vi bliver nødt til at gå efter chancen, og i princippet kunne et uafgjort resultat også være nok, hvis et af de to hold taber, fordi vi har vores målscore med i baghånden, udtaler Hans Henrik Andreasen.

Slagelses kampe i nedrykningsspillet har ligesom sønderjydernes været meget bølgende, men med de point holdet tog med fra gruppespillet, har holdet kunnet sikre sig et ophold i 2. division næste sæson.

Kampen bliver spillet klokken 14.00 på Slagelse Stadion.