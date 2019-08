Skur udbrændte i Agerskov

AGERSKOV: Det kunne let være gået værre, da der udbrød brand i et skur i Agerskov ved halvfire-tiden natten til fredag.

Syd- og Sønderjyllands Politi undersøger i øjeblikket, hvad der startede den brand, der natten til fredag hærgede et skur på Hovedgaden i Agerskov. I skuret blev en udbrændt elscooter fundet, og den er i centrum for den teori, man i øjeblikket arbejder ud fra, forklarer politikommissær Jens Peter Rudbeck:

- Ilden bredte sig til skuret, så vi er i gang med at finde ud af, om den her elscooter har forårsaget branden.

Udfordringen i forhold til at slukke branden var, at branden godt kunne udvikle sig videre. Skuret var nemlig bygget sammen med husets carport - men det lykkedes at redde både hus og carport fra flammerne, forklarer indsatsleder Bent Hansen:

- Vi var hurtigt på plads og kunne skille branden fra selve carporten og beboelsen, men hverken skuret eller dets indhold stod til at redde. Vi var færdige i løbet af en halvanden times tid, så det gik fint, siger han.