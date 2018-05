Skulpturhaven løfter Tønder kulturelt

Resultatet af over ti års hårdt arbejde blev fredag præsenteret i strålende solskin i Tønder. Byens nye Skulpturhave med kunst for millioner er med andre ord en realitet.

TØNDER: Med fem nye skulpturer er Tønder Skulpturhave helt officielt klar. Det blev markeret på fineste vis fredag, da Tønder Handelsstandsforenings kunstudvalg og Kunstmuseet i Tønder ved indvielsen nåede kulminationen på over ti års arbejde. Udvalgsformand Solveig Andersen har hele vejen stået i spidsen for projektet, og kan nu med stolthed se ud over haven, der i dag rummer i alt 15 skulpturer.

Med andre ord er Tønder Skulpturhave det store projekt, der nu for alvor er faldet på plads for udvalget - men det betyder ikke, at deres engagement er ovre.

- At vi kan indvie Tønder Skulpturhave betyder langt fra, at vi lægger låg på projektet. Vi glæder os derimod til de kommende, og vi ser frem til også at yde vores bidrag i blandt andet midtbyprojektet, fortæller Solveig Andersen, der er formand for Handelsstandsforeningens kunstudvalg.

Skulpturhaven har været på vej i snart ti år - fra den første skulptur blev præsenteret i 2009 til i dag, hvor de sidste fem er blevet afsløret. Det første værk satte gang i ambitionerne om meget mere:

- Ambitionen med hele projektet er, at vi gerne vil løfte Tønder kulturelt. Idéen blev for alvor født med den første skulptur, "Emma", der blev opstillet i 2009, og nu er det vokset til en hel have, forklarer Solveig Andersen.

At bringe projektet fra én skulptur til 15 har været hårdt arbejde:

- Vi startede jo det hele med 75.000 kroner, der kom fra overskuddet ved Handelsstandsforeningens 100 års jubilæum. Pengene skulle gå til at udsmykke det offentlige rum i Tønder, så det faldt mig naturligt at få Ove Mogensen med som næstformand. Siden har vi i hele udvalget arbejdet hårdt for at rejse de her skulpturer, og i dag vil jeg anslå, at her er kunst for et tocifret millionbeløb. Det har i sandhed været en rejse, fortæller Solveig Andersen.