Skuffelse i Skærbæk: Politikeres skolebesparelser møder modstand

Skærbæk: Chok.

Det var den følelse, skolebestyrelsesformand Berit Gad sad med, da det stod klart, at det planlagte skolebyggeri i Skærbæk blev dyrere end forventet. Nu sidder hun med en følelse af skuffelse.

Det skyldes økonomiudvalgets forslag om besparelser på byggeriet - der er blandt andet lagt op til, at specialklasseafdelingen Cassiopeia ikke rykker med ind på en ny skole.

- Helt fra starten af, der har det været lidt et skrabet projekt. Det er ikke en luksusskole, vi skulle bygge. Og så synes jeg bare, det er så ærgerligt, når man nu endelig har besluttet, at man vil bygge en ny skole, at man så ikke kan gå "all in", fortæller Berit Gad, der en af initiativtagerne til en ny skole og selv var med til at vælge projektet.

Hun og de andre forældrevalgte i skolebestyrelsen har sendt JydskeVestkysten en skrivelse, hvor de udtrykker bekymring over besparelserne, der skal behandles i kommunalbestyrelsen torsdag.

Der er lagt op til, at der spares 3,4 millioner kroner ved, at Cassiopeia ikke rykker med ind på en ny skole, og derudover skal der spares yderligere 3,1 millioner kroner på projektet.

Blandt andet skriver skolebestyrelsesmedlemmerne: "Cassiopeia er for de mest sårbare indenfor autismespektret. Det er de børn, som har det rigtigt svært, og det er nu dem, der bliver ramt af denne besparelse".

De forældre-valgte mener, at beslutningen vil svække inklusionen af eleverne, og så mener de desuden, at der vil skulle investeres et betragteligt beløb i de lokaler, Cassiopeia er i nu.