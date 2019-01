Skrald flyder på affaldsø: Kommunens borgere betaler

Det er borgerne i Tønder Kommune, som ender med at betale for, at Tønder Forsyning skal samle skrald op, der burde være afleveret på genbrugspladsen, men i stedet bliver stillet op ad skraldespandene på affaldsøen på Gråbrødre Torvet i Tønder.

- Selve skraldesystemet er jeg glad for, men det er irriterende med den måde, som folk udefra bruger dem på. Den slags ting, som bliver smidt her hører til på lossepladsen og ikke på vores affaldsø, siger Knud Erik Jensen, der bor tæt ved skraldeøen på Gråbrødre Torv.

En søndag i december gik Knud Erich Jensen en tur i det område, hvor han bor, og her kunne han se, at affaldsøen på Gråbrødre Torv havde fået selskab af seks store affaldssække med blade fra haven, en kaffemaskine, en stor stak papkasser og en papkasse fyldt med grydelåg i.

Tønder: Beboerene omkring Gråbrødre Torv har fået nok af, at det ofte flyder med skrald, som hører til på en genbrugsplads, på torvets affaldsø. Senest lå der efter nytårsaften både et juletræ og en madras op ad affaldsøen.

Det er noget svineri, at folk ikke kan finde ud af at smide det på genbrugspladsen. Det er en problemstilling, som vi ofte snakker om i kvarteret.

Det er Tønder Forsyning, der tager det affald med, som folk stiller op ad affaldsøen på Gråbrødre Torv. Tønder Forsyning meddeler, at det ofte er efter weekenden, at det flyder med skrald, der burde være kørt på genbrugspladsen. Foto: Stig Bang-Mortensen

Efter weekenden

Det er Tønder Forsyning, som Tønder Kommune har hyret til at stå for at tømme affaldsøerne, og her er man ærgerlig over, at man skal bruge ekstra ressourcer på affald, der skulle være kørt på genbrugspladsen.

- Vi tager de ting med, som står fremme, for det har vi en aftale med kommunen om. Det er ærgerligt, at nogen synes, de ikke skal bruge genbrugspladsen, for det koster selvfølgelig penge hver gang, vi skal gøre noget ekstra. Det er lidt ærgerligt, at vi skal bruge tid og energi på det, men vi gør det, fordi det er vores opgave, men vi så gerne, at folk kørte på genbrugspladsen med det, der hører til der, siger Bente Kristensen, der er affaldsplanlægger for Tønder Forsyning.

Der bliver ikke ført statistik over, hvor tit Tønder Forsyning samler skrald op, der skulle være kørt på genbrugspladsen, men Bente Kristiansen siger, at det næsten altid er affaldsøen ved Gråbrødre Torv og ofte er efter weekenden, at de samler folks affald op.

Tønder Forsyning har en person ansat til at gå rundt og holde opsyn med affaldsøerne for at sikre, at de er rene og pæne. En af medarbejderens opgaver er blandt andet at holde øje med, om der står skrald op ad affaldsøerne, som skal tages med til genbrugsstationerne.