Skolernes duel afgøres på grønsværen

Er rød eller blå bedst? Det er det evige diskussionsemne mellem gymnasieelever. Onsdag kastede Tønder Gymnasium og Tønder Handelsskole sig ud i den årligt tilbagevendende dyst over tre kampe.

TØNDER: Med tre kampe - en for lærere, en for piger og en for drenge, er der alt at kæmpe for, når der fløjtes op til "Hadets Kamp" i Tønder. Kampen med det mundrette navn finder hvert år sted mellem Tønder Gymnasium og Tønder Handelsskole. Og sidstnævnte havde forud for dagens kampe en opgave foran sig. Sidste års plamage, hvor Tønder Gymnasium vandt tre kampe af tre mulige, skulle vaskes væk. Står det til de to supportere Kristian Svensen og Jakob Brandt, så har de blå fra Martin Hammerichsvej holdene til opgaven: - Jeg tror, vi har de individuelle kræfter til at gøre det i år. Vi skal vinde!, siger Kristian Svensen. Jakob Brandt bakker op: - Det er første gang vi er til kampen som HHX-elever. Det er fedt at ramle sammen med de andre fra gymnasiet på den her måde, og jeg tror, vi får os en god fest senere.

Samarbejdet skaber kampen At "Hadets Kamp", som mere fredeligt også bare kaldes årets kamp, er blevet til hvad det er - tre fodboldkampe med speaker og indløb blandt meget andet, er kun blevet en realitet på grund af et godt samarbejde. Et samarbejde, der er sket mellem både lærere og elever fra de to skoler, der kæmper på banen. Flemming Sørensen og Nanna Sønnichsen fra Tønder Handelsskole samt Ove Fonnesbech og Milad Safi fra Tønder Gymnasium står nemlig bag det hele. - Arrangementet begynder, når skolen stopper, så i dag var det 13.30. Vi har arrangeret det sådan, at der er en fridag bagefter - det giver eleverne mulighed for at holde en god fest bagefter. I år har vi også et par nye ting, det er blandt andet første gang, vi har indløb og en speaker på kampene, forklarer Flemming Sørensen fra Tønder Handelsskole.