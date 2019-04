Skolerenovering på vej: Udvalg klar med ekstra millioner

Kim Printz Ringbæk (S) og resten af børn- og skoleudvalget er klar til at bruge to millioner ekstra renoveringskroner på Tønder Grundskole. Det planlagte arbejde kunne ikke udføres for de seks millioner, der var givet i forvejen. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Børn- og skoleudvalget har godkendt en tilførsel af to millioner ekstra kroner til en renovering på Tønder Grundskole, hvor SFO'en skal flytte ind i år. Nu er der otte millioner til arbejdet.

Tønder: Tønder Grundskole, der stod til at blive renoveret for seks millioner kroner i år, får en ekstra økonomisk håndsrækning. - Vi har besluttet, at vi tilfører ekstra to millioner til byggeriet på Tønder Grundskole, fortæller udvalgsformand Kim Printz Ringbæk (S) således efter Børn- og Skoleudvalgets aprilmøde. Her behandlede politikerne et ønske fra Tønder Distriktsskoles bestyrelse om ekstra midler til en forestående renovering på grundskolen, hvor SFO'en skal flytte ind i år. Skolen havde vurderet, at der er behov fra tre millioner kroner ekstra, hvis alt planlagt skulle gennemføres, mens teknisk forvaltning anslog, at der skal bruges to millioner ekstra. Udvalget lænede sig op af sidstnævnte og godkendte en tilførsel af to millioner kroner - med en tilføjelse om at udvalget lægger vægt på, at en renovering af faglokalerne prioriteres.

I kommunalbestyrelsen Sagen om de ekstra millioner kroner til Tønder Grundskoles renovering skal en tur forbi økonomiudvalget og siden kommunalbestyrelsen. Her skal de to millioner rykkes fra 2020-budgettet til 2019-budgettet, der skal gives en anlægsbevilling, og pengene skal frigives.

Glad skoleformand Det er nordfløjen - med indskoling og senere i år SFO - der skal have et løft med udskiftning af gulve, lys med mere. Skolebestyrelsesformand Thomas Ørting Jørgensen glæder sig over de ekstra penge, som har vist sig nødvendige. - Nu glæder vi os over, at den ene fløj bliver løftet, og at det gøres samtidig med, at vi kan få en ordentlig løsning på overflytningen af SFO'en, så det bliver et meget attraktivt tilbud. Og så har vi over for udvalget peget på, at resten af skolen også trænger, fortæller han. Skolen er under et vist tidspres, når det kommer til flytningen af SFO'en fra det tidligere seminarium til skolen. - Vi har en bagkant, der siger udgangen af kalenderåret i år, og vi arbejder på, om vi kan nå det til august, men det afhænger lidt af håndværkere og andre faktorer, siger Thomas Ørting Jørgensen.

Yderligere behov Tønder Distriktsskoles bestyrelse har sendt en skrivelse til børn- og skoleudvalget, hvor der peges på yderligere renoveringsbehov på Tønder Grundskole. Der er behov for en renovering af en del af taget på nordfløjen og udskiftning af vinduer. Desuden peger skolebestyrelsen på et behov for en renovering af sydfløjen. Arbejdet med taget og vinduerne ligger i teknisk forvaltnings regi. - Nu har vi fået redegørelsen for, hvad det er for nogle ønsker, der er fremsendt, og hvem der har hvad for nogle ansvarsområder, og så må vi så tage den derfra, fortæller Kim Printz Ringbæk. - Det er ganske rimelige ønsker mange af dem. Vi skal jo sørge for at have så god en skole som muligt, siger udvalgsformanden, der peger på, at man i forbindelse med budgetseminaret skal have taget stilling til renoveringspuljens fremtid.