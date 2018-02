Skoleprojekt offentliggøres: Klubber og medarbejdere er inviterede

- Vores interesse har sådan set været at komme så bredt ud som overhovedet muligt og tage fat i nogle af de foreninger og grupperinger, som kunne tænkes at få noget samspil med skolen på forskellig vis, fortæller Henrik Schou, der er direktør i skoleforvaltningen.

Skærbæk: Tirsdag den 27. februar er en stor dag i Skærbæk. Her offentliggøres vinderforslaget til en ny Skærbæk Distriktsskole ved et eftermiddags-arrangement i Skærbæk Kursus- og Fritidscenter, og en lang række personer er inviteret med. Elever og forældre er dog ikke inviteret.

Ingen elever

Hvor mange voksne er inviteret med, bliver arrangementet uden skolebørn og kun med de forældre, der har plads i inviterede bestyrelser.

- Det er en afvejning af, hvornår hvem skal være med, og hvem der er mest relevant på de forskellige tidspunkter. Nu har vi valgt at sige, at nu er det projektets indledning, det er vinderne, og så tager vi det som udgangspunkt. Og så får vi masser af mulighed for at mødes med de andre senere, fortæller Henrik Schou.

- Når der er rejsegilde - altså når der er noget nede på grunden - og så selvfølgelig når skolen skal åbnes, så er der alt mulig grund til at tage eleverne med. Men på nuværende tidspunkt har vi valgt at sige, at det er først og fremmest de folk, der har været mest involverede i den her proces med at definere, hvordan skal en ny skole se ud, vi inviterer, fortæller direktøren.

Fire arkitektfirmaer kom med forslag til, hvordan en kommende Skærbæk Distriktsskole kan se ud.

Det bliver borgmester Henrik Frandsen, der ved arrangementet den 27. februar offentliggør vinderprojektet, som efterfølgende udstilles, så alle kan se det.