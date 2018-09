Tønder: Kom og oplev Event House, hvor du finder boder, restaurant, koncert, hoppeland, galleri, førstehjælpskursus, "Tønder har Talent"-show, Minecraft, crossfit, café, smykkesalg, catwalk, strikkeklub, auktionshus, pandekagefremstilling, gyrosvogn, bar og meget meget mere.

Torsdag 20. september klokken 16 og to dage frem kan du opleve Event House på Tønder Distriktsskole, hvor skolens 400 elever vil være klar til at tage imod.

Idéen med Event House er at få samfundet ind i skolen på en innovativ og kreativ måde - både som gæster til selve eventet, men også som aktive medspillere i processen med at blive klar til begivenheden.

Det er ikke blot eleverne, som viser egne klassiske skoleproduktioner frem. I stedet er der fokus på at få eleverne til at tænke ud af boksen og inddrage aktører fra verden uden for skolen og sammen skabe en stor fælles begivenhed.

Det lokale erhvervsliv kigger indenfor i form af private aktører, firmaer, kunstnere, glade gavegivere med mere.