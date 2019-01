Skoleelever blev trænet af Sønderjyske-målmand

Thorsten Fries, der står på mål for Sønderjyske i landets bedste håndboldrække, lagde vejen forbi Tønder Sport- og Fritidscenter for at holde foredrag og træne elever fra Ludwig Andresen Schule, hvor han selv har været elev.

- Jeg føler, at man er forpligtet til at give noget tilbage, når man er professionel håndboldspiller. Det er en stor opgave for os spillere at give den næste generation lyst til at spille håndbold. Da jeg selv var helt ung, så kom der også engang spillere fra Flensborg til en af vores træninger, og det var fantastisk, siger han.

TØNDER: Selvom Sønderjyskes håndboldmålmand, Thorsten Fries, kom småskadet hjem tidligt mandag morgen efter en ni timers bustur fra et træningsstævne i Dredsen i Tyskland, mødte han alligevel op med godt humør mandag formiddag i Tønder Sport- og Fritidscenter. Her skulle han holde foredrag og træne 5. - 7. klasses elever fra Ludwig Andressen Schule, hvor han selv tidligere har været elev.

Andet end håndbold

Inden eleverne skulle ud og trænes af Sønderjyskes målmand, holdt han foredrag om sin karriere, hvor han havde medbragt medaljer og tidligere landstrøjer fra sin tid på ungdomslandsholdet.

- Selvom det er sjovest at vinde, så har jeg klart lært mest af at tabe. Det er efter et nederlag, jeg har lyst til at træne ekstra hårdt for at blive bedre, så det ikke sker igen. Nogle gange, når jeg har tabt en kamp, så har jeg trænet i to timer bagefter, sagde han til eleverne.

I sit foredrag kom han også ind på, hvor vigtig den mentale del af spillet er for en målmand.

- Det er vigtigt for mig at spille computerspil og tage ud og fiske engang imellem for at tænke på noget andet, så det ikke bliver håndbold det hele. Man kan jo også gå hen og blive skadet, og så er det godt, at håndbold ikke fylder hele ens verden, lød det fra ham.