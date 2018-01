Skolebestyrelser: Net-etik er en opgave for både skole og forældre

Vivian Lundfold er formand for bestyrelsen i Toftlund Distriktsskole. Arkivfoto

Både skolen og hjemmet skal involveres i anstændig brug af mobiltelefoner og net-etik og -adfærd. Det mener formændene for skolebestyrelserne i Tønder Kommune.

Vivian Lundfold, formand for skolebestyrelsen i Toftlund Distriktsskole, har også hørt om de mange sigtede i sagen om delinger af sex-vidoen i den aktuelle sag, der af politiet er døbt Operation Umbrella. Hun mener, at det både er en forældre- og skoleopgave at oplyse børn og unge om god pli på de sociale medier og brugen af de elektroniske enheder. - Jeg er fortaler for, at det sker dér, hvor børnene bruger de elektroniske enheder. Dem bruger de også i skolen, siger hun. - Jeg tænker, at det er naturligt, at man tager emnet op på skolerne, men det er ikke kun en skoleopgave. Det er også en opgave for forældrene - man bliver nødt til at komme hele vejen rundt, så man rammer de unge bedre, siger Vivian Lundfold.

Mobning på mobilen Vivian Lund tilføjer, at hun ikke akut har planer om at høre de andre medlemmer i bestyrelsen om deres holdning - men måske på et senere møde. At emnet hele tiden er aktuelt viser blandt andet, at it-eksperten Pernille Tranberg i efteråret var på skolen og holde foredrag i udskolingen omkring netop netetik. Så det er et område Toftlund Distriktsskole allerede har med i undervisningen, pointerer Vivian Lundfold. Formand for bestyrelsen i Tønder Distriktsskole, Thomas Ørting Jørgensen, er på lige fod med sine kollega i Toftlund. Oplysning og information om brugen af sociale medier og hvordan man bruger de forskellige elektroniske platforme er både en skole- og forældreopgave. - Du kan ikke skille det ad. For 10 år siden var der mobning i skolegården, nu tager børnene skolen med hjem og mobberiet kan fortsætte på mobiltelefonen. Det er et fælles ansvar, og dermed også forældrenes opgave at følge med i deres børns ageren på de sociale medier, siger Ørting Jørgensen.

Plet i 10 år Thomas Ørting Jørgensen mener, at Operation Umbrella er en oplagt anledning til at tage en snak med børnene om netadfærd og -etik rundt om spisebordet i hjemmet og ved bordene i skolen. - Sådan en sag kan få store konsekvenser for den enkelte. Man er ikke bare en del af en stor, grå masse, pointerer Ørting Jørgensen med henvisning til, at bare fordi nogen gør noget forkert berettiger det ikke til, at man kan "kører" på frihjul. Hvis hammeren falder, har men en plet på straffeattesten i op til 10 år. Bestyrelsesformanden for Skærbæk Distriktsskole, Berit Gad, mener ikke, at sagen giver anledning til handling nu og her. Samarbejdet med SSP og informationsmøderne i 5. klasse fungerer upåklageligt: - Det er helt vildt fint, konstaterer Berit Gad, der forventer at tage emnet med på næste møde i skolebestyrelsen. Om der kommer noget konkret ud af det, er endnu for tidligt at sige.