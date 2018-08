Distriktsskole har sikret eleverne med et par busvagter resten af ugen efter vanvidskørsel foran skolen. Politiet oplyser, at man har haft fat i bilisten, der er fra Tønder.

Kørte råddent

Klaus Fog fortæller, at det var forældre, der blev opmærksomme på bilisten, som var kørende i en hvid bil, sandsynligvis en Kia.

- Forældrene forklarede, at manden kørte råddent, siger skolelederen.

Efter hændelsen har skolen i Skærbæk styrket opsynet med eleverne - både ved busserne og i frikvartererne.

"Vi sætter ekstra busvagter på ugen ud og sikrer, at frikvarterstilsynet er særligt opmærksom på manden. Jeg vil opfordre jer forældre til, at I er særligt opmærksomme, og at I taler med jeres børn om at undgå manden - skulle de møde ham", hedder det i opslaget på Facebook.