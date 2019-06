Rejsby: Planerne om en vindmøllepark i Haved-området i den nordlige del af Tønder Kommune har splittet en del af lokalbefolkningen - der er tilhængere og modstandere.

Rejsby Europæiske Efterskole, der har lagt lokale til flere vindmøllemøder, tilhører hverken den ene eller den anden gruppe. Det vil skolen gerne slå fast, efter at der har floreret rygter om, at den er tilhænger af vindmøllerne. Ja, sågar kan tjene penge på dem.

- Det kan vi ikke på nogen som helst måde, fortæller skolens viceforstander Karsten Friis.

- Det er bestyrelsen, der lægger linjen her, og vi er fuldstændig neutrale, fastslår viceforstanderen.

- Vi gider ikke skulle tages til indtægt for, at vi har taget parti for det ene eller det andet, fordi vi har lagt lokaler til. Og det er da klart, at når det er tilhængerne, der beder om at få lov til at holde mødet, så kan det godt se ud som om, man støtter dem, men hvis det var de andre, der ville holde et møde, så vil vi også gerne lægge lokaler til det, siger han.