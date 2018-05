Skole mister knap en tredjedel af eleverne

Filial Agerskov Skole hører under Toftlund Distriksskole. I skrivende stund har skolen et samlet elevtal på 96 elever. Efter sommerferien er det samlede anslåede elevtal 68 elever. Det er en nedgang på 28 elever, der svarer til et fald på 29 procent. Den nuværende 3. klasse rummer ni elever, nuværende 4. årgang har 13 elever, og den nuværende 5. klasse har otte elever, hvoraf to har meldt om flytning til anden skole efter sommerferien. Med kun seks elever tilbage i en kommende 6. årgang, har forældre og skolebestyrelse i dialog truffet beslutning om, at 6. klasse på Agerskov Skole lukkes i skoleåret 2018-2019. De seks elever fra Agerskov får tilbuddet om at starte på Toftlund Distriksskole.

- Vi kan også sagtens mærke, at der er kommet et nyt tilbud, men vi var forberedt på noget værre, forklarer distriktskolelederen.

- Det er det generelle billede, at der er faldende børnetal, og så kan vi sagtens mærke, at der er andre tilbud, siger hun og henviser til især Branderup Friskole, STUK i Toftlund og Agerskov Kristne Friskole.

Rygter om skolelukning

Pernille Paaby mener dog ikke fremtiden for Agerskov Skole behøver være helt sort.

- Vi skal yde en kæmpe indsats nu. Vi skal have fat i de børn, der er i Agerskov. Vi skal have et endnu tættere samarbejde med dagtilbuddene, så børnene helt naturligt får et forhold til Agerskov Skole. Vi har så afgjort brug for lokallivets støtte, siger hun og fortsætter:

- Vi har måske ikke været så opmærksomme på, hvor tidligt forældre vælger skoler. Vi kan se faldende børnetal i databaser, men det betyder ikke automatisk, at de børn, der er, også vælger os.

Lokalsnakken om skolen går også livligt.

- Vi hører ude i byen historier om, at Agerskov Skole lukker, og det kan jeg dementere på det kraftigste. Jeg arbejder intenst på, at fremtiden ændrer sig for Agerskov Skole i stedet for at sidde med hænderne i skødet.