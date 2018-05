Skole i Skærbæk vil knytte tættere bånd til erhvervslivet

Skærbæk: På Skærbæk Distriktsskole vil man gerne øge samarbejdet med det lokale erhvervsliv. Derfor inviterer skolen torsdag 24. maj - i samarbejde med Tønder Erhvervsråd - områdets erhvervsdrivende til et idémøde på skolen kl. 19.

- Vi mener, at et godt samarbejde giver gevinster til både de erhvervsdrivende, skolen, eleverne og vores lokalsamfund, siger skoleleder Klaus Fog i en pressemeddelelse.

- Allerede nu har mange virksomheder svært ved at få besat stillingerne, og vores unge mennesker har ikke altid blik for, hvilke jobs og uddannelsesmuligheder, der er i nærområdet. De er heller ikke altid klar over, hvad der kræves af dem for at få det arbejde, de gerne vil have. Vi har derfor haft nogle indledende drøftelser med Tønder Erhvervsråd om forskellige tiltag. Vi er sikre på, at de erhvervsdrivende og skolebestyrelsen sammen vil have mange idéer til, hvordan vi kan gøre noget ved dette. Vi håber, at mødet bliver første skridt i mere samarbejde mellem parterne til gavn for os alle, siger han.