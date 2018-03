Skole får mobilfrie uger

Skærbæk: Fra mandag og frem til påskeferien må eleverne på mellemtrinnet på Skærbæk Distriktsskole aflevere deres mobiltelefoner fra morgenstunden.

Skolen kører således et forsøg med mobilfrie uger efter ønske fra skolebestyrelsen.

- Vi håber at blive klogere på, om vi skal opstille nogle mere firkantede regler om mobiltelefoner, fortæller distriktsskoleleder Klaus Fog.

Med forsøget vil skolen undersøge, hvad det gør ved samværdet og undervisningen, at mellemtrins-eleverne i en periode ikke har adgang til deres mobiltelefoner.

Klaus Fog peger på, at elever skal lære at bruge mobiltelefoner - de er en del af samfundet. Samtidig har elever med en mobiltelefon altid ordbøger og et kamera ved hånden.

- Sådan er der rigtig mange måder, den er værdifuld, siger skolelederen. Hans argument for ingen mobiltelefoner i skoletiden er omvendt, at telefonerne kan medføre, at eleverne kan have svært ved at koncentrere sig.

Den manglende koncentration kan for eksempel skyldes, at eleverne venter på en snap.

- Vi kan både se fordelene og ulemperne, siger skolelederen.