Skole erkender fejl i voldssag mod lærer

I en udsendt pressemeddelelse kalder direktøren for de tyske skoler i Danmark, Claus Diedrichsen, sagen om en voldstiltalt lærer for "ulykkelig". Han fastholder dog, at hverken han eller skolens leder var vidende om, at den 40-årige lærer angiveligt udøvede vold mod flere af skolens elever. Læreren er nu tiltalt i fem sager om vold. Foto: Martin Franciere

Torsdag sendte den tyske skole i Tønder en pressemeddelelse ud, i hvilken man kalder den verserende voldssag for "ulykkelig". JydskeVestkysten er i besiddelse af to underretningsbreve fra skolen, hvor lederen erkender, at der er begået fejl i sagen.

TØNDER: Torsdag sendte den tyske skoleforening i Danmark en pressemeddelelse ud,hvori man kalder den verserende voldssag mod en lærer på den tyske skole i Tønder for "ulykkelig". - Vi er meget ulykkelige over sagens udvikling. Sagen har mange nuancer og er ikke umiddelbart så enkel. Det er også begrænset, hvor meget vi kan kommentere den aktuelle sag, da den er verserende og indeholder personfølsomme oplysninger. Men der skal ikke herske nogen tvivl, at vi ikke tolererer fysisk eller psykisk vold på vores skole, siger Claus Diedrichsen, der er er direktør for de tyske skoler i Danmark, i pressemeddelelsen. - Vi er meget kede af hele situationen - specielt i forhold til de involverede børn, forældre og den involverede lærer, tilføjer Claus Diedrichsen. Direktøren skriver videre, at skolens ledelse ingen mistanke havde til den 40-årige lærer, der nu er tiltalt for at have udøvet vold mod fem elever gentagne gange. Anklagefuldmægtig ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Jens Lang Rask, har tidligere til JydskeVestkysten fortalt, at man forventer, at der rejses tiltale mod samme lærer for vold mod yderligere fem elever.

Lærer tiltalt for vold En række forældre har kritiseret en mandlig, 40-årig lærer på den tyske skole i Tønder, Ludwig Andresen Schule, for voldelig adfærd.



Sagen begyndte at rulle, da et forældrepar anonymt i JydskeVestkystens Tønder-udgave den 17. september fortalte, at de havde anmeldt en lærer på skolen for overgreb på deres søn.



Mandag den 24. september fortalte et andet forældrepar i avisen, at Ludwig Andresen Schule havde syltet en henvendelse om vold begået af den mandlige lærer. På 17. dagen anmeldte forældrene selv læreren til politiet.



I onsdagens udgave af avisen kunne JydskeVestkysten berette om en mor, der fortalte, at hun allerede for et år siden advarede skolelederen om, at hendes søn havde overværet den pågældende lærer tage halsgreb på en klassekammerat.



Den 40-årige lærer har været suspenderet fra sit arbejde siden skoleårets begyndelse, oplyser direktøren for de tyske skoler i Danmark.



Sagen mod den 40-årige lærer indledes ved retten i Sønderborg i slutningen af november.

Afviser kendskab til vold I meddelelsen fra direktøren hedder det videre, at ledelsen på Ludwig Andresen Schule overhovedet ikke havde nogen indikation af, at der var noget galt på skolen. - Havde man haft den mindste mistanke om vold i undervisningen, havde skolen reageret anderledes, fremgår det af meddelelsen. En række forældre, som JydskeVestkysten har talt med, har netop kritiseret skolens passivitet i sagen. I onsdagsavisen fortalte moderen til en tidligere elev på skolen, Line Hansen, at hun til et skole/hjem-møde for et år siden fortalte en lærer og skoleleder Bonni Rathje-Ottenberg om sønnens oplevelse om et overgreb på en klassekammerat. Desuden fortalte sønnen personligt til skolelederen omkring jul sidste år om et andet overgreb foretaget af den 40-årige lærer.

Beklager fejl i sagen JydskeVestkysten er i besiddelse af to underretningsbreve, som Bonni Rathje-Ottenberg har udsendt på tysk den 24. og 26. september. I brevene erkender Bonni Rathje-Ottenberg, at der fra skolens side er begået fejl i sagen. Skolen har simpelthen ikke været god nok til at kommunikere omkring sagen og anmeldelsen af læreren. - Det beklager vi, skriver hun. Bonni Rathje-Ottenberg skriver videre, at hun set i bakspejlet ville ønske, at hun havde grebet sagen anderledes an og informeret alle forældre på skolen, så de allerede i begyndelsen af skoleåret var informeret om sagen. Bonni Rathje-Ottenberg forklarer, at efter læreren blev politianmeldt, har politiet bedt skolen om ikke at diskutere sagen med den pågældende lærer. Desuden skriver hun, at hun ikke kan genkende JydskeVestkystens udlægning af sagen.