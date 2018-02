Skole afsløret: Glæd jer - det bliver mega nice

Skærbæk: Skærbæks kommende og helt nye folkeskole bliver formet som et slags H med et stort fællesareal i midten og to længer med plads til henholdsvis indskoling, mellemtrin, udskoling og specialklasseafdeling. Der bliver også et scienceområde med observatorium, og der er lagt op til udeværksteder i landskabet.

Offentlig adgang

Fællesområdet i midten af skolen skal være i en etage, mens de to længer skal være i to. Der er blandt andet lagt op til, at der kommer fagtorve, hvor elever kan udstille ting, og det er meningen, at offentligheden skal have adgang til observatoriet.

Nu venter en periode, hvor der skal ses på detaljerne i projektet.

- Der er nok noget, som skal fintunes, fortalte Suna Cenholt.

- Herfra kan jeg kun sige: Glæd jer - det bliver mega nice, sagde hun.