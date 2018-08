Skiftedag: Tønders ældste håndværksvirksomhed på nye hænder

Tønder Stenhuggeri med en historie helt tilbage til 1869 er solgt til virksomheden Danske Stenhuggerier i Nørre Snede. Per Hermansen fortsætter som daglig leder i domicilet på Ribe Landevej, som han har stået i spidsen for i 39 år.

Det er opgaver, hvor der kræves høj faglig viden for at arbejde i sandsten, granit og marmor. Blandt de senere års opgaver er Jens Bangs Stenhus i Aalborg, Odense Rådhus, Kronborg Slot i Helsingør, Frederiksberg Slot i København, Gyldensteen Gods ved Bogense, Schackenborg Slot i Møgeltønder og kirkegården på St. Thomas i Dansk Vestindien.

Kulturarv

- For mig har det været vigtigt at sælge virksomheden til en køber, der sætter pris på et fagligt godt håndværk, og som har interesse for og viden om vores kulturarv, siger Per Hermansen.

Han ser samtidig frem til at blive en del af en større koncern, da det åbner nye muligheder for Tønder-virksomheden.

- Vi lægger stor vægt på faglig kvalitet. Den har man i Tønder, og jeg ser frem til at få adgang til den know-how som specielt Jysk Stenrestaurering råder over. Det giver alle i Danske Stenhuggerier nye muligheder, siger ejeren af Danske Stenhuggerier, adm. direktør Carsten Christensen.

Udover de to Tønder-virksomheder har Danske Stenhuggerier også overtaget Per Hermansens gravstensforretning i Aabenraa.