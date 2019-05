Skiftedag: Genindkaldt som barselsvikar i byrådssalen

TØNDER: Der er et nyt, omend kendt ansigt blandt medlemmerne af kommunalbestyrelsen i Tønder. Her har SF's Mathilde Ziefeldts grundet barsel bedt om at blive fritaget for sine kommunale erhverv i både byrådssalen og udvalg, og hun erstattes af partiets første suppleant, Bjarne Lund Henneberg.

Han ved, hvad der venter ham. Faktisk var Bjarne Lund Henneberg også indkaldt som stedfortræder i begyndelsen af indeværende byrådsperiode, da Mathilde Ziefeldt ligeledes befandt sig i lykkelige omstændigheder.

Bjarne Lund Henneberg sad tilbage i 90'erne og frem til 2001 som medlem af Socialdemokratiet i to perioder og dermed i alt otte år i det daværende byråd i den tidligere Tønder Kommune. Dengang havde han blandt andet en plads i teknik- og miljøudvalget. Når han nu gør politisk comeback sætter han sig på en taburet i socialudvalget, som SF og Mathilde Ziefeldt er en del af i indeværende periode.

Bjarne Lund Hennebergs barselsvikariat er fastsat til udgangen af december.