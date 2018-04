Skateboardpark sikrer stort tilskud

TØNDER: Nu tegner det for alvor til, at Peter Beiter Andresen og resten af holdet bag BARRAX kan tage første spadestik til en skateboard-park på Tønders gamle kaserne. Med lang tids vedholdende arbejde er det nemlig lykkedes gruppen at skaffe næsten hele det beløb på 1,7 millioner kroner, som tilbuddet på byggeprojektet lyder på.

BARRAX kom tirsdag et stort skridt tættere på drømmen, da Realdanias kampagne "Underværker" offentliggjorde, at projektet er blevet tildelt 500.000 kroner. Dermed er der 1.450.000 kroner i kassen, og nu tør Peter Beiter Andresen for alvor at melde ud, at han er klar til at sætte arbejdet i gang.

- Det er stort, at vi har fået tildelt de her midler. Det betyder, at vi stort set er i hus, og går alt efter planen, så kan vi komme i gang i juni eller juli, forklarer han.