Skarpheden skal tilbage hos FC Sydvest

Sidste weekends store nederlag i Odense-forstaden Dalum skal vaskes væk, når FC Sydvest onsdag aften tager imod Ringkøbing IF.

TØNDER: Der står på alle måder revanche på menuen, når FC Sydvest onsdag aften tager imod Ringkøbing IF hjemme på Bankparken. Onsdagskampen kommer efter at det i weekenden blev til en ordentlig snitter ude mod Odense-klubben Dalum IF, hvor FC Sydvest tabte med 5-1.

Netop det at se fremad, er også overskriften hos træner Hans Henrik Andreasen.

- Vi er endelig tilbage på hjemmebane, og det skal vi udnytte. Vi vil gerne tilbage på sporet og lave nogle point efter det i weekenden. Det gjorde ondt at tabe i Dalum, specielt fordi det skete på den måde. Det lægger vi fra os nu og ser fremad - der er en ny kamp i morgen, og det er det fokus vi har lagt i truppen.

Ringkøbing er aktuelt sidst i 2. divisions gruppe 2, mens FC Sydvest indtager niendepladsen med tre point i tre kampe. Derfor er det også en modstander, som er opsat på at få gang i pointscoringen, vurderer Hans Henrik Andreasen.

- Ringkøbing har heller ikke haft nogen god sæsonstart, så det bliver en vigtig kamp for begge mandskaber, vil jeg mene. De spiller meget bedre end stillingen antyder lige nu, så vi skal op på dupperne. Skarpheden og kvaliteten i begge ender af banen bliver det afgørende, som jeg ser det.