Skærbækcentret ønsker vandingsanlæg til boldbaner

Skærbæk: Fodboldbaner i Tønder Kommune er en svær størrelse. Flere klubber har oplevet problemer med våde baner, men tørre baner er også et problem. Politikerne har tidligere bevilget penge til et vandingsanlæg til Bankparken i Tønder, og nu skal de lokale beslutningstagere tage stilling til en ny ansøgning.

Skærbækcentret ønsker således et vandingsanlæg til de fire græsbaner ved centret.

Tørre somre giver problemer.

- Så bliver vores græsbaner fuldstændig ødelagt. De tørrer fuldstændig ud, fortæller centerleder Søren Hansen.

Banerne er flittigt brugt. Lokale klubber fra området bruger dem, og det samme gør fodboldhold, der tager på træningslejre i Skærbæk. Oven i det kommer, at DBU bruger banerne til deres trænerkursus, hvor trænere kan opnå A-licens. DBU-kurset er i juli, og Søren Hansen forventer, der vil være næsten 100 i gang på banerne til den tid.

- Der vil jeg da nødig, at det hele er tørret ud, så vi ikke kan gøre noget. Og det er et ønske, vi har haft gennem rigtig mange år, men det har aldrig kunnet lade sig gøre, og derfor har vi søgt nu her, fortæller Søren Hansen, der forgæves har forsøgt selv at finde midlerne til vandingsanlægget.

Han har også fået en henvendelse fra en virksomhed, der arrangerer træningslejre for højere rangerede klubber, og hvis de skal komme til Skærbæk, er et vandingsanlæg et must. Centerlederen håber, at et vandingsanlæg kan medvirke til, at centeret får nogle af disse klubber, som kunder.

- Det gælder om at kunne tilbyde så meget som overhovedet muligt, når du skal trække nogen til, påpeger han.