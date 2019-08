Skærbæk vil være værter for venskabsbyer

Foreningen Norden Tønder-Skærbæk-Toftlund er lige kommet hjem fra samling i Skærbæks norske venskabsby, Rygge. Nu håber foreningen, at Skærbæk i 2021 kan blive værtsby for et nyt, nordisk møde mellem Skærbæks norske, svenske, finske og islandske venskabsbyer.

TØNDER KOMMUNE/NORGE: Inspiration er til for at blive delt. Det er tanken bag det samarbejde, som Foreningen Norden TST - for Tønder, Skærbæk og Toftlund, har brugt til at gøre Skærbæk til venskabsby med i alt fire andre nordiske byer.

Det er norske Rygge, svenske Vimmerby, islandske Þorlákshöfn samt Kauhava i Finland.

Formålet er i sin enkelthed at samle de fælles nordiske værdier i en tid, hvor resten af verden stormer afsted. Det er med afsæt i alt fra værdier til kultur, historie og samfund, men også sprog.

Rygge har lige været vært, og nu håber man i Foreningen Norden TST, at man om to år kan blive værter for det næste møde, forklarer formand Tage Sørensen:

- Det var faktisk oprindeligt meningen, vi skulle have arrangeret det i år, men vi kunne ikke overskue opgaven i forhold til økonomi og ressourcer. Men vi håber at kunne løfte det i 2021. I Norge var vi blandt andet ude at se en helt nybygget skole og hørte om de erfaringer, man har gjort sig med projektet - og det passer jo for eksempel meget godt overens med, at man i Skærbæk er ved at bygge en ny skole. Nu bliver det måske lidt sent her, fordi projektet allerede er i gang, men vi håber, at nogle erfaringer måske kan vinde indpas. I Norge har de blandt andet tilknyttet en sundhedsafdeling med egen psykolog, hvilket de har gode erfaringer med.

Værtsbyerne mødes hvert andet år, og derfor er næste chance i 2021. Her håber Tage Sørensen, at man kan fremvise en hel stribe store projekter. Herunder nævner han også Tøndermarsk Initiativet og muligheden for at fremvise de effekter, som den store investering har haft.