Skærbæk: Når Stafet for livet lørdag klokken 12 sættes i gang i Skærbæk, vil det være med en minister blandt deltagerne.

Således har sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) meldt sin ankomst.

- Jeg glæder mig til at deltage ved Stafet for livet og møde de mennesker, der enten har overlevet en kræftsygdom eller lige nu er i gang med deres livs kamp. For at vise min opbakning til både de som er ramt eller har kræft tæt på livet, udtaler Ellen Trane Nørby i en pressemeddelelse.

Hun ankommer omkring klokken 11.00, hvorefter hun skal møde fighterne - deltagere der har eller har haft kræft. Ved Stafet for livet i Skærbæk er 37 fightere tilmeldt.

Inden stafetten begynder klokken 12.00, holder Ellen Trane Nørby, den tidligere håndboldspiller Daniel Svensson og den lokale styregruppeformand Rene Andersen åbningstaler. Ellen Trane Nørby vil derefter gå den første runde sammen med fighterne, inden løbet gives frit.

- Jeg glæder mig til at støtte op om de mange fightere, frivillige og øvrige deltagere, der med Stafet for livet både samler penge ind til kræftforskningen og i fællesskab tager kampen mod sygdommen. Så stort et arrangement stabler ikke sig selv på benene. De mange frivillige yder en kæmpe indsats, og det glæder jeg mig også til at takke dem for, udtaler Ellen Trane Nørby.

Inden hendes program i Skærbæk slutter klokken 13.00, vil hun ifølge pressemeddelelsen tale med deltagere og skrive en hilsen på en af de lysposer, der skal benyttes ved aftenens lysceremoni.

Stafet for livet begynder klokken 12 lørdag og slutter klokken 12 søndag. Godt 600 deltagere er tilmeldt.