Skærbæk fester i flere dage

Der er gågade og gratis morgenmad i Storegade lørdag, og her vil man kunne varme godt op med sjov i gaden og et stykke med sild og snaps, inden man kan gå videre enten i tivoli eller til byfestens helt store arrangement, Open Air, hvor man kan opleve Havnens Fristelser, Bro, Jimilian, Gas-Bi-Dua, The Boss og På Slaget 12.

- Den store nyhed i år, er festen fredag aften, hvor man kan få helstegt pattegris og to livebands, der spiller i Valhalla. Og det hele kan man få for 99 kr. Det er virkelig billigt, konstaterer Steen Rode fra byfestkomitéen.

Det starter allerede onsdag aften med Skærbækløbet, hvor manskal yde lidt på motionssiden, inden man, med god samvittighed, så kan nyde en enkelt fadøl eller to i løbet af resten af ugen, hvor programmet er spækket med gode muligheder for fest og glade dage.

Lokale bakker op

Steen Rode håber, at byfesten igen i år kommer til at nyde god opbakning, på trods af, at den i år strækker sig over fem dage.

- Der har været efterspørgsel på, at vi koger det ned til fire dage, som vi også lykkedes med sidste år. Men i år har vi ikke kunnet få det hen. Men vi håber, at den billige pris på festen fredag, alligevel kan lokke folk, forklarer han.

Sidste år havde omkring 1200 købt billet til Open Air, og bliver niveauet det samme i år, er Steen Rode mere end tilfreds.

- Hvis der kommer ligeså mange i år, så er vi glade, konstaterer han.