Skærbæk Svømmeklub mangler ny formand: Ellers må den lukke

Skærbæk Svømmeklub skal have ny formand, men der er et problem. Ingen meldte sig som formandskandidat på generalforsamlingen - og findes der ikke en ny formand på onsdagens ekstraordinære generalforsamling, kan det lukke klubben.

Skærbæk: Onsdag er en skæbnedag for Skærbæk Svømmeklub og dens knap 700 aktivitetsmedlemmer. Den nu afgående formand, Frank Gätje, har efter seks år som formand besluttet, at titlen må gå videre. Det lykkedes ikke i første omgang at finde en afløser, og derfor er der nu pres på. Findes der ikke en ny formand på onsdagens ekstraordinære generalforsamling, må klubben lukke.

Men beslutningen er taget - Frank Gätje vil skrue ned for sit engagement af hensyn til familien:

- Jeg er både formand og træner i svømmeklubben, så jeg er afsted mange gange om ugen - ikke kun én. At jeg gerne vil stoppe som formand nu, er mest et valg, jeg har truffet med familien. Jeg har også fire børn og et hus, så der er en del ting at passe - særligt fordi mine børn efterhånden har en alder, hvor der også er lektier at hjælpe med. Kort og godt har jeg ikke tiden til at passe det hele, så jeg vil gerne skrue lidt ned for svømmeklubben, forklarer Frank Gätje og tilføjer:

- Det er vigtigt at tilføje, at jeg ikke stopper som formand, fordi jeg vil ud af sporten. Tværtimod. Min familie kræver mere tid, og vi har et stærkt team i klubben nu, så jeg håber det lykkes. Klubben må ikke dø - det er vigtigt, lyder det fra Frank Gätje.