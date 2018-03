Skærbæk Svømmeklub har midlertidigt løst formandskrisen

Skærbæk: Svømmeklubben i Skærbæk fortsætter. Det står klart efter onsdagens ekstraordinære generalforsamling, hvor der ellers var dystre udsigter for svømmeklubben. Formand Frank Gätje ville, som vi skrev her i JydskeVestkysten onsdag, gerne skrue ned for sit personlige engagement i svømmeklubbens ledelse.

Men den nye formand, som man håbede på, dukkede ikke op. I stedet valgte bestyrelsen at se på organisationen, og den er nu blevet formet på en måde, hvor Frank Gätje fortsætter som formand frem til jul. I de kommende måneder håber Frank Gätje derfor, at den ekstra tid kan levere en holdbar løsning. Indtil da må de lokale svømmere forvente, at holdene og servicen bliver mindre:

- Vi fortsætter med mig som formand, men for en kortere periode. Derudover har vi valgt en ny suppleant. Det er helt uholdbart at afvikle klubben, så vi har i stedet valgt at stramme organisationen op. Det giver mindre og færre hold, ligesom der også vil være lidt mindre service end før. Til gengæld lykkedes det at finde tre, der gerne vil give en hånd med det administrative, forklarer Frank Gätje og tilføjer:

- Desværre er de allerede med i andre bestyrelser her i Skærbæk Kursus- og Fritidscenter, og det ville derfor ikke være en løsning at sætte en af dem på formandsposten. Til gengæld kan jeg få hjælp til mine mange opgaver, og det er absolut en forbedring, lyder det fra den midlertidige formand.