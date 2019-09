Skærbæk Realskole fejrede 100-års fødselsdag

Mandag kunne Skærbæk Realskole fejre, at det var præcis 100 år siden, at den første gang slog dørene op. Fødselsdagen blev fejret i stor stil med taler, fællessang og kage i massevis.

SKÆRBÆK: Skærbæk Realskole kunne mandag fejre 100-års fødselsdag. Det skete ved et åbent hus-arrangement, hvor blandt andre tidligere elever lagde vejen forbi. Arrangementet foregik hovedsageligt i et stort hvidt telt i skolegården, og her var der både taler, musik og fællessang. Ved borde sad de tidligere elever og rundt omkring gik nuværende lærere og elever rundt i blå t-shirts. Det var muligt at få en rundvisning på skolen af de blåklædte lærere og elever, og bagerst i teltet stod et stort anlagt sønderjysk kaffebord parat til, at de mange fremmødte kunne få tilfredsstillet deres søde tand. Der var en livlig aktivitet på skolen. Borde blev båret frem, så der var plads til alle, og snakken gik lystigt mellem de fremmødte. Fødselsdagsfejringen blev sat i gang af skoleleder Tina Israelsen, som bød folk velkommen. 100-årsdagen var en, hun havde hørt om, siden hun startede jobbet i 2008. Og selv om hun dengang havde syntes, at der var lang tid til, så var dagen lige pludselig kommet. I sin tale lagde hun især vægt på, hvordan det er, og skal være, at være både elev og ansat på Skærbæk Realskole. - På vores skole skal børn og voksne trives. Man skal føle, at man at man bliver set og hørt. Det skal være en glæde at tage på arbejde, og der skal være plads til krammere og grin, lød det fra Tina Israelsen.

Foto: Ludvig Dittmann Mange tidligere elever var mødt frem til fejringen af den store fødselsdag. Foto: Ludvig Dittmann

God stemning Også bestyrelsesformand for Skærbæk Realskole, Allan Pedersen, tog en tur på talerstolen. Han lagde også vægt på den stemning, som er på skolen. Og så talte han om, at skolen klarer sig godt helt generelt. - I dag fylder vores skole 100 år, og på vegne af bestyrelsen vil jeg gerne ønske tillykke. Der er en god stemning og en god atmosfære på skolen. Her føler alle sig hjemme. Vi ser ikke faldende elevtal. Og vi er meget stolte. Vi har et dygtigt personale, som har været med til at give et godt overskud, lød det fra Allan Pedersen. Efter Allan Pedersens tale var der fællessang, hvor alle i teltet sang en sang, som 0.-6. klasses elever havde skrevet i forbindelse med 100 års jubilæet.

Foto: Ludvig Dittmann Fødselsdagen blev fejret med flere taler. Blandt andet fra skoleleder Tina Israelsen (i baggrunden). Foto: Ludvig Dittmann

Fødselsdagsgave Efter både fællessang, optræden fra skolens kor og sønderjysk kaffebord kunne Tønders borgmester, Henrik Frandsen, holde tale for de fremmødte. For som han sagde, så er det tradition, at når man fylder 100 år, så kommer borgmesteren på besøg. Og det må også gælde for skoler. - Jeg er rigtig glad for invitationen til denne fantastiske fest. Det er ikke alle forundt at blive 100 år. Heller ikke skoler. Når man er 100 år, kan helbredet skrante lidt, og man har nogle skavanker. Men sådan er det ikke hos Skærbæk Realskole. Jeg kan ikke få øje på nogle skavanker. I er ved godt helbred. Her er fællesskab omdrejningspunktet. Det vil altid være en del af jeres DNA. Jeg håber, at I kan holde jubilæum igen om 25, 50 og 100 år, lød det fra borgmesteren. Henrik Frandsens tale endte med, at han uddelte en fødselsdagsgave til skolen. Han kunne nemlig på vegne af Tønder Kommune overrække 1000 kroner til skolen, som blev modtaget af Allan Pedersen. Udover taler fra skolelederen, bestyrelsesformanden og borgmesteren holdt også tidligere lærer gennem 50 år på skolen, Bent Frede Petersen, og tidligere elev Aase Clausen, taler. Her mindedes de deres tid på den nu 100 år gamle skole.

Foto: Ludvig Dittmann Der var gensynsglæde hos mange af de fremmødte til dagens fødselsdagsfejring, og snakken gik lystigt. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Når de tidligere elever mødte op, skulle de fortælle hvilket år de dimiterede, så skolen kunne få en idé om, hvilke årgange der var mødt op. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Flere lærere og elever stod klar i deres blå t-shirts til at hjælpe og vise folk rundt på den nu 100 år gamle skole. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Ingen fødselsdag uden kage. Til åbent hus-arrangementet blev der serveret sønderjysk kaffebord. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Der var fyldt godt op i det hvide telt, hvor fødselsdagsarrangementet blev holdt. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Skærbøk Realskole fejrer 100 års jubilæum. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Skærbøk Realskole fejrer 100 års jubilæum. Foto: Ludvig Dittmann