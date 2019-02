Han slår fast, at årets hovednavn er På Slaget 12. Tidligere har man i Skærbæk prøvet at lægge store musiknavne først på dagen, men det fungerede ikke optimalt, og i år er hovednavnet sidste band på scenen.

- Der er nok nogle af de gamle, der rynker lidt på næsen, men så må de gå ud at få noget at spise, når det er på, siger Steen Rode.

- Vi har prøvet på at få lidt mere for de unge i år, fortæller Steen Rode.

Skærbæk: Her cirka fire måneder før årets udgave af Skærbæk Open Air er programmet nu offentliggjort. Publikum kan den 22. juni opleve Brøns-bandet Havnens Fristelser, sangerne Bro og Jimilian, de to coverbands Gas-Bi-Dua og The Boss samt På Slaget 12.

De spiller under årets Open Air i Skærbæk lørdag den 22. juni:Havnens Fristelser - Brøns-band der spiller sømandsviser Bro - sanger Jimilian - sanger Gas-Bi-Dua - coverband The Boss - coverband På Slaget 12 - årets hovednavn. Pladsen åbner klokken 12.30, og musikken går i gang klokken 13.30.

Penge at spare i forsalg

Billetter til Skærbæk Open Air koster i forsalg 235 kroner stykket, mens de ved indgangen vil koste 325 kroner stykket. Der er altså markant forskel i prisen.

- Vi vil jo gerne have, at folk bakker os op ved at købe billetten i god tid. Så kan vi jo se, hvordan det kommer til at gå, siger Steen Rode.

Sidste år var der 1200 gæster til Open Air, og formanden håber på en gentagelse.

- 1200 det vil være rigtig, rigtig fint. Samme opbakning som sidste år, så er vi godt tilfredse, fastslår formanden.

Han fortæller, at det i år bliver det sådan i uge 25, at Skærbækløbet afvikles onsdag, mens der er gadefodbold torsdag.

- Så er der så byfest med teltfest og musik fredag, lørdag, søndag, siger Steen Rode.