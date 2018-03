Skæbnekamp: Onsdag aften kan det hele være forbi

Siden barns ben har Rune Schrøder trukket i enten den gule Møgeltønder- eller den røde TMT-trøje. Et nederlag i onsdagens ligakamp mod Ribe/Esbjerg vil være et lidt for tidligt punktum for over 15 år som lokal målmager. Men Rune og holdkammeraterne, der tidligere har vist sig som sande overlevelses-specialister, satser på at undgå direkte nedrykning og klare frisag i nedrykningsspillet.