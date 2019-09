Sjov i børnehøjde til Fåremærken

HØJER: Højer bys gader er i disse dage klædt på til fest i anledning af det årlige Højer Fåremærken, som i år løber af stablen fra den 5. september og frem til og med den 8. september.

Fredag startede dagen med børnegrin, sjove forlystelser og farverige ispinde. Det skete da børn fra byens daginstitutioner og dagplejere traditionen tro var inviteret i Mie's Tivoli, som i forbindelse med Fåremærken er sat op i byen.

Området omkring tivoliets karrusel blev hurtigt fyldt med børn og pædagoger i gule veste. Nogle af de fremmødte kom fra Højer Danske Børnehave. De var stillet med 13 småbørn og 27 børnehavebørn:

- Det er en tradition, at vi kommer her. Vi kommer for at støtte op om det fine arrangement og om byen generelt. Og så kommer vi selvfølgelig for børnenes skyld. Det er en god oplevelse for dem, fortalte Ulla Johnsen, som er pædagogmedhjælper hos Højer Danske børnehave gennem syv år.