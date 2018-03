Sjældent tilbud i Tønder Kommune: Så er det på med skiene

For første gang i otte år har Naturstyrelsen lagt et skispor i Lindet Skov. Sporet er fem en halv kilometer langt og fører gennem skov og åbne arealer - efter danske forhold en ganske flot tur, lover skovfoged i Naturstyrelsen Vadehavet, Anders Hauge Rahbek.

Sjælden succes

Selv om der har været frost gennem nogen tid, var det nemlig først onsdag at snedybden var til at lave spor, fortæller skovfogeden.

- Der er vel 10 til 15 centimeter løs sne. Sporet skal helst bruges, for at det ikke fyger til, men hvis det benyttes, kan man sige, at det vedligeholder sig selv, siger Anders Hauge Rahbek, der har været skovfoged i området i fem år og derfor ikke tidligere har været med til at trække spor.

Da vejret for otte år siden var til skisport i Lindet Skov, kom interessen bag på den tidligere skovfoged, Thomas W. Fyhn:

- Det var enormt populært. Der var pludselig fyldt med folk, som stod på ski. Det var en kæmpe succes og en stor overraskelse for os.

Om interessen bliver lige så stor denne gang, må komme an på en prøve. Vejrudsigten siger lige nu tøvejr fra søndag/mandag, så hvis man vil have en hvid oplevelse af de sjældne, er det om at smøre skiene og komme af sted.

Foruden Lindet Skov har Naturstyrelsen Vadehavet også lagt spor i Stursbøl Plantage ved Jels.