Sikkerhedstrussel aflyser demonstration i Tønder: Paludan trist over forbud

I pressemeddelelsen står der, at politiet har truffet beslutningen om at aflyse den annoncerede demonstration i tæt samarbejde med Politiets Efterretningstjeneste, PET. Demonstrationen var planlagt til at foregå på Jernbanegade i Tønder fra klokken 14 til 16.30.

Trist Paludan

Det var ifølge Rasmus Paludan politidirektøren fra Syd- og Sønderjylland, der gav ham beskeden om, at han ikke måtte demonstrere i Tønder lørdag.

- Jeg har med beklagelse modtaget denne meddelelse fra Politidirektøren, og jeg er ligesom ham meget ked af, at jeg og Stram Kurs ikke kan demonstrere i Tønder i dag (lørdag, red). Jeg håber at jeg får mulighed for sammen med partiet at demonstrere i Sønderborg i morgen (Søndag, red.), skriver partiet i en pressemeddelelse på sin Facebookside.

Lørdag morgen meddelte Økonomi- og Indenrigsministeriet, at det indvandrerkritiske parti Stram Kurs har samlet nok underskrifter til at kunne stille op til det nærtstående folketingsvalg.

I pressemeddelelsen slutter Rasmus Paludan af med at skrive, at han i løbet af lørdag eftermiddag vil anmelde partiets opstilling til folketingsvalget til Folketinget.