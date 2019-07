Sikkerhedstjek: Digerne er i fin form

Havneby-diget på Rømø er på en 600 meter lang strækningblevet forstærket, fordi diget, der var lavet af sand, var sunket så meget ned, at det ikke længere var forsvarligt. Indvielsen skete i april i år, og nu har Kystinspektoratets eksperter under det efterfølgende tilsyn sagt god for arbejdet. På billedet ses medlemmerne af det lokale digelag og Kystinspektoratets folk under tilsynet. Yderst til højre er det den lokale digegreve Magnus Skak Jensen. Foto: Kystinspektoratet

Kystdirektoratet har netop afsluttet forårets digesyn, og den gode nyhed er, at alt er i orden. Det sidste sikkerhedshul blev lukket i april, da det forstærkede Havneby-dige på Rømø blev indviet.

TØNDER: Hvad enten man bor i lavtliggende områder som Bønderby, Ballum eller Brøns, så kan sove sikkert og trygt. Sammen med de lokale digelag har Kystdirektoratet gået alle hav-diger langs Vadehavet igennem, og den gode nyhed er, at alt er i orden. Digerne, der skal beskytte mennesker og naturværdi med havets bølger og luner, er i fin form og god stand. - Vi går digerne igennem for at kontrollere, at de er vedligeholdt, som de skal, så digets styrke kan forblive intakt. Vi kan nu konstatere, at digerne har det godt, og vedligeholdelsen er i orden igen i år. Både de mange kortere diger i Vadehavet, og det 63 kilometer lange dige på Lolland og det 17 km lange dige på Falster, siger senior-kysttekniker Holger Toxvig i Kystdirektoratet i en udsendt pressemeddelelse.

Stormfloder 3. januar 1976: 4,72 m

24. november 1981: 4,60 m

3. december 1999: 4,42 m

17. februar 1962: 4,25 m

5. december 2013: 4,14 m

24. november 1928: 4,11 m

26. januar 1990: 4,04 m

21. januar 1976: 3,99 m

18. oktober 1936: 3,91 m

30. august 1923: 3,89



Det fremskudte dige ved Højer blev indviet 10. maj 1982



De højeste registrerede vandstande ved Højer Sluse under stormfloder i nyere tid er følgende:Det fremskudte dige ved Højer blev indviet 10. maj 1982Kilde: Kystinspektoratet

Billedet viser Ballum Astrup-dige lige nord for Rømødæmningen. Også her var alt, som det skulle være under det nu afsluttede digesyn. Foto. Kystinspektoratet

Digesynet Kystinspektorartet har det overordnede ansvar for i alt 160 kilometer diger langs de danske kyster. Omkring 60 kilometer befinder sig i Tønder Kommune. Det er det lokale digelag, som er ansvarlig for at vedligeholde digerne, og Kystdirektoratets rolle er at vejlede digelagene om dette arbejde. På digesynet drøfter deltagerne de mest almindelige daglige udfordringer med græsslåning, ræve, muldvarpe eller fjernelse af uønsket vegetation som for eksempel hybenroser. I Vadehavet kan der også være behov for at håndtere flodskarn, som er tang og andet materiale, der er skyllet op fra vaden.

Kystinspektoratet Kystdirektoratet har siden 1974 ført tilsyn med Vadehavs-digerne og digerne på Lolland og Falster.De lokale digelag, som består af lokale grundejere, er ansvarlige for drift og vedligehold af digerne.



Digerne i Vadehavet består af en række kortere diger, hvoraf Rejsby, Ballum, Juvre, Havneby, Kirkeby, samt Højer-Emmerlev befinder sig i Tønder Kommune.

Det sidste hul Når alle diger i Tønder Kommune får gode karakterer skyldes det ikke mindst, at det sidste sikkerhedshul langs Vadehavet blev lukket så sent som i april i år. Her blev det forhøjede, og dermed forstærkede, Havnebydige på Rømø indviet. Indvielsen var punktum for en årelang kamp om at skaffe de nødvendige 1,4 millioner kroner til forstærkningen. Det lykkes til sidst. - Det har været en hård kamp. Vandet stiger hvert år, så før kunne diget ikke sikre noget som helst. Men nu har vi 100 års sikring af fastlandet takket være det forstærkede dige, forklarede formand for digelaget på Rømø, Magnus Skak Jensen, ved indvielsen.