Sikker skolevej er på vej

Møllevej i Møgeltønder er skolevej og forbindelseslinje fra opfartsvejen ind til Slotsgaden, kirken og Schackenborg. I den kommende uge begynder arbejdet med at trafiksikre strækningen og forvandle til en "to minus en"-vej. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

I den kommende uge indledes en større vejarbejde på Møllevej i Møgeltønder, der skal gøres mere trafiksikkert for skoleelever og cyklister.

MØGELTØNDER: I flere år har de trafikale forhold i Møgeltønder optaget både borgere og politikere. Først var der problemer med tunge landbrugskøretøjer i Sønderbyen, efterfølgende blev der peget på sikkerhedsproblematikker omkring skolen. På et tidspunkt var en omkørselsvej øst om byen på dagsorden, men siden blev alle planer stillet i bero og siden droppet. Men nu sker der noget. Fra næste uge må trafikanterne på Møllevej i Møgeltønder væbne sig med lidt ekstra tålmodighed. Her tager et nyt vejarbejde nemlig sin begyndelse. - Men det er værd at tage besværet med, for det sker i trafiksikkerhedens navn, påpeger trafikplanlægger Bo Mørkbak Elefsen fra Tønder Kommune. Projektet går ud på at, at hastigheden på Møllevej skal dæmpes, cyklisterne skal have bedre plads, og skolevejen gøres dermed mere sikker for eleverne på Møgeltønder Skole.

Trafikplan Ifølge Tønder Kommunes trafikplan, der går frem til 2020, skal der, hvor elever krydser en vej til og fra skolen, etableres fysiske foranstaltninger.Det kan være bump, hævede flader eller indsnævring af kørebaner, og/eller skal der indsættes skolepatruljer.

To minus én Møllevej anlægges som en såkaldt to minus én vej. Det er en vej, hvor vejbanen indsnævres til én kørebane, og på den måde bliver der plads til cyklisterne. Der kommer samtidig chikaner på vejen og et par kryds bliver ombygget. Alt sammen for at sænke hastigheden og forbedre forholdene for cyklisterne. To minus én vej findes flere steder i kommunen, blandt andet på Leos Allé i Tønder, Vænget i Løgumkloster og Nørregade i Agerskov.

Trafikplan Projektet er et led i realiseringen af trafikplanen for Møgeltønder og er blevet til i et samarbejde med borgerforeningen Tranen. - Vi har haft et godt og konstruktivt samarbejde med borgerforeningen, som er kommet med borgernes input og ønsker til vejprojektet. Vi er enige om, at denne vejtype er en god løsning på Møllevej. Det har været væsentligt for projektet, at der stadig kan køre landbrugskøretøjer på vejen. Og det kan netop lade sig gøre, når ændringerne mest sker med ændret afmærkning, og vi ikke ændrer på vejprofilet, påpeger Bo M. Elefsen i en udsendt pressemeddelelse.