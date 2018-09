Med en stensikker sejr på 28-23 over Køge Håndbold understregede TM Tønder ambitionen om, at holdet efter liga-nedrykningen vil etablere sig i den sjove ende af 1. division.

TØNDER/KØGE: Det kan man da kalde en sæsonoptakt efter bogen. Sidste weekend blev en af rækkens oprykkerfavoritter, Ajax København, sendt hjem til hovedstaden med et nederlag på 24-30 i sportstaskerne. Lørdag eftermiddag fulgte TM Tønder de lovende debut-takter op med at slå Køge Håndbold stensikkert på udebane med 28-23. - Der var aldrig tvivl. Vi skulle bruge et kvarter på at komme ind i kampen, og vi brændte også lidt for meget i starten. Men derefter havde vi hele tiden kontrol over kampen. En god kamp, lød konklusionen fra TMT-træner Torben Sørensen efter slutfløjtet.

I tal Håndbold, 1. division herrer: Køge Håndbold - TM Tønder 23-28 (11-16). Målscorere for TM Tønder: Emil Bergholt 10, Lasse Nikolajsen 4, Benjamin Holm 4, Lasse Hamann Boeriths 4, Hans Martin Asmussen 2, Ulrik Nøddesbo Eggert 2, Jacob Lyck 1, Thomas Clausen 1. Topscorer for Køe: Mikkel Leth 9. Udvisninger: TM Tønder 3 x 2 min. Køge: 2 x 2 min. Rødt kort: Rolf Ravn (TM Tønder efter 16. minutter).

Lasse Hamann Boeriths (i midten i rødt) og Emil Bergholt (til højre i rødt) er gode til at finde hinanden. Den unge duo bidrag med sammenlagt 14 scoringer, og dermed halvdelen af TM Tønders mål i lørdagens udesejr mod Køge. Foto: Flemming Andersen

Solid føring Oprykkerne fra Køge Håndbold, der ikke tabte en turneringskamp på hjemmebane i hele sidste sæson, var godt med i starten af kampen. 6-6 stod der på måltavlen, da det første kvarter var omme. Der var også balance efter 20 minutter, men mod første halvlegs afslutning fik Torben Sørensens udvalgte for alvor lagt afstand. En føring på 16-11 ved pausen skulle vise sig at være et solidt grundlag til at køre kampen hjem. - Vi stod godt i forsvaret. Thrans (målmand Christian Thrans, red.) stod godt bag et godt forsvar, beretter Torben Sørensen. I anden halvleg nåede Tønder både at være foran med syv og otte mål (24-16). - Så skifter vi lidt ud. Det bryder rytmen lidt, og så skal det siges, at de (Køge, red.) fightede godt, lyder det fra Torben Sørensen.

Lasse Nikolajsen bidrog med fire scoringer til Tønders sejr i Køge.Foto: Flemming Andersen

Rødt kort Midt i første halvleg måtte han lige trække vejret en ekstra gang. Rolf Ravn blev efter en voldsom takling præsenteret for et direkte rødt kort. I forvejen var Tønder taget til Køge uden den sygdomsramte Felix Kasch. Det betød, at Tønder-træneren lidt imod planen måtte sende Ulrik Eggert på banen. Han døjer med en mindre knæskade. - Vi sparede ham, men ikke så meget, som vi havde planlagt, siger Torben Sørensen. Unge Benjamin Holm var blandt dem, der skulle komme til undsætning. Det gjorde han til trænerens fulde tilfredshed. Det samme gælder præstationen fra stregspiller Emil Bergholt, der viste sit store potentiale i begge ender af banen. - Han scorede 10 gange, og jeg tror ikke, at han brændte, lyder det fra træneren. TM Tønders næste opgave bliver hjemmekampen næste søndag mod HEI Håndbold.