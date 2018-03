Seniorcenterets kabaret blev til fællessang

Flere af kabaretens sange gav anledning til at synge med, og særligt "Solen er så rød, Mor," fik gang i publikum.

TØNDER: På Ribelandevej i Tønder var der fuldt hus hos Seniorcenteret, da den årlige kabaret løb af stablen. Rundt om ved bordene blev der serveret en mindre anretning og et glas vin eller øl til gæsterne, der hver havde betalt 50 kroner i entré.

En hel vinters arbejde

Else Valeur er 79 år, og har arbejdet med kabareten siden september sidste år. Hun er meget begejstret over, hvordan der er blevet taget imod opsætningen af "Den lille prins" og det store fremmøde, der har været til premieren.

- Der var sådan en dejlig respons fra publikum, og det var virkelig overvældende at se så stort et fremmøde. Vi er meget tilfredse med dagen," siger Else Valeur.

Men et fransk eventyr er ikke altid det nemmeste at arbejde med, når der skal sættes sang og musik til.

- Det er et meget fascinerende stykke litteratur, men det har været svært at vælge ud og koge det ned, så der også blev plads til de danske sange," forklarer Else Valeur, der har udvalgt sangene efter de karakterer, som medvirker i eventyret.

I ti år har Else Valeur arbejdet med kabaret, og det er også hende, der har udvalgt eventyret til årets kabaretopsætning. For Else Valeur er det en simpel fortælling, der har meget mellem linjerne.

- Det er et eventyr, der er dukket op i min skolegang flere gange, endda også på gymnasiet, hvor vi læste den i franskundervisningen. Det er et eventyr for voksne, som man kan relatere til og reflektere over, siger hun."