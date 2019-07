Seniorbyfest på vej til Toftlund

Festen starter med en platte

- Senior Byfesten starter som sædvanlig, fristes man til at sige, med en platte fra SuperBrugsen. Derefter er der kaffebord med småkager. I kaffepausen vil der i lighed med tidligere år blive solgt amerikansk lotteri med fine gevinster. Derefter spiller HC Eichner op til dans. Festen forventes at slutte omkring klokken 17, lyder det fra Kurt Lyhne.

Man behøver selvfølgelig ikke at bo i Toftlund for at kunne deltage, arrangementet er for alle der har lyst til en hyggelig eftermiddag, og man behøver selvfølgelig ikke at være pensionist for at kunne deltage.

Billetterne bliver solgt efter "først til mølle"-princippet, og der er foreløbig lavet 300 billetter til arrangementet, og da det er begrænset, hvor mange spisende der er plads til, er det med at være hurtig, hvis man vil sikre en plads.

Billetter kan købes i SuperBrugsen Toftlund, SuperBrugsen, Gram samt Dagli'Brugsen i Arrild, og sidste frist er tirsdag den 30 juli.