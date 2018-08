Seks personer involveret i sammenstød

RØMØ: To biler og seks personer var søndag sent på eftermiddagen involveret i et færdselsuheld i krydset Vesterhavsvej/Havnebyvej i Tvismark på Rømø.

Ifølge Syd- og Sønderjyllands politi forårsagede en hollandsk bilist et sammenstød, da han foretog et venstresving og ikke var opmærksom på en modkørende dansk bil.

Fem personer slap ifølge politiet uskadt eller med mindre kvæstelser. En person kom så alvorligt til skade, at vedkommende blev fløjet til viderebehandling på sygehuset i Esbjerg.

Oprydningsarbejdet i det stærkt befærdede kryds stod på i længere tid og skabte lange køer.