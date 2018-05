Seks foreninger deler 50.000 banko-kroner

JEJSING: Traditionerne er i centrum, når omkring 200 ivrige bankospillere mødes hver onsdag i Jejsing for at spille banko arrangeret af Støtteforeningen Regnbuen. Men ét er traditionerne - noget andet er, at de mange bankospillere også er med til at støtte gode formål i hele kommunen, når overskuddet fra spillene udloddes til lokale foreninger og initiativer.

Det hele organiseres af Støtteforeningen Regnbuen, og onsdag kunne uddele årets høst - i alt 50.000 kroner - til seks forskellige foreninger.

Kriterierne for at blive valgt handler mest af alt om, at pengene skal gøre gavn for så mange som muligt, forklarer kasserer Ruth Pedersen:

- Der var mange ansøgere igen i år, så vi måtte vælge. Alle er velkomne til at søge, og vi ser så på, hvor flest folk vil kunne få gavn af midlerne. Pengene kommer fra spillet - er der overskud, så skal der uddeles penge. De skal ud at gøre gavn, siger hun.

Spillerne kommer ikke bare fra nærområdet - folk kører gerne fra både Aabenraa og syd for grænsen for at være med. Der dukker gerne omkring 200 op til banko hver onsdag.

Nu skal pengene ud at arbejde for lokalområderne, og det er formand Karl Christian Nielsen godt tilfreds med:

- Det er en fantastisk følelse at kunne give pengene videre på den her måde. Det er en sand fornøjelse.