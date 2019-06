Seks år efter ombygning: Styregruppe foreslår plan til 100 millioner kroner

Tirsdag aften fremlagde Tønder Sport & Fritidscenters styregruppe en masterplan, der rækker 10 år frem i tiden. Planen skal gøre området til et centrum for aktiviteter og fællesskab. Hvis alle dele af planen gennemføres, vil det koste knap 100 millioner kroner.

TØNDER: Foran et halvt hundrede fremmødte, fremlagde formanden for Tønder Sport & Fritidscenter, Niels Johannesen, tirsdag aften i centrets multisal den kommende masterplan for området, centret og de faciliteter, der i forvejen findes med Bankpark, BMX-bane, Barrax-skaterbanen, atletikstadion og fodboldbaner - med og uden kunstigt græs.

Vi skal have lukket op fra den østlige side af bygningen. Det skal vi have gjort noget ved, så området bliver åbent og der sikres sammenhæng. Det er nøglen.

Adgangen til centret øst for Vidå skal åbnes, og nye stier skal binde området bedre sammen med Tønder by. Ifølge Niels Johannesen, er placeringen tæt på byen både helt unik og området fantastisk. Skitse: Tønder Sport & Fritidscenter

- Vi skal have lukket op fra den østlige side af bygningen. Bagsiden af centret er i dag en død facade. Det skal vi have gjort noget ved, så området bliver åbent og der sikres sammenhæng. Det er nøglen, siger Niels Johannesen og påpeger, at hvis planerne gennemføres, vil det blandt andet kræve, at nuværende omklædningsrum mellem Hal 1 og Hal 2 brydes ned, så der åbnes til den "nye" røde gennemgående gang i centret.

Både kommunalpolitikerne og de halvt hundrede fremmødte i multisalen tirsdag aften, erfarede, at et af hovedpunkterne i masterplanen, er, at åbne centret fra både øst og vest.

Området skal åbnes mod både øst og vest, så man med større selvfølgelighed mødes ved centret i midten. Formanden for styregruppen mener, at det er nøglen til succes. Foto: Martin Franciere

Flere gæster

Ifølge styregruppens formand er et andet vigtigt punkt i planen, at sikre flere overnattende gæster - til gavn for både center og Tønder by. Det skal ske ved at udvikle vandrerhjemmet, lave et sportel - sammentrækning af sport og hotel - og ferielejligheder i tilknytning til Tønder Sport & Fritidscenter.

Investeringer til en opgradering af vandrerhjemmet og bygning af ferieboliger/sportel er dog ikke medregnet i de 98,9 millioner kroner.

- Det regner vi med skal være en privat investering, siger Johannesen.

Det samme gælder en ny gang-cykelsti over Vidå, der skal forbinde Tønder by med centret og området. Planerne hér indgår i Tøndermarsk Initiativets udviklingsplan for Tønder by, oplyser Niels Johannesen.