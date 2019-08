Sejr i Bankparken: Ny målmager slår til igen

21-årig William Møller bragte FC Sydvest på sejrskurs med sin scoring til 3-2 fem minutter før tid. Dermed blev den tidligere Esbjerg-angriber matchvinder for sin nye klub for anden gang inden for bare fire dage.

TØNDER: Når enden er god, er alting godt. Og enden var god, rigtig god. Da 2. divisionskampen mellem FC Sydvest og fynske Næsby lørdag eftermiddag efter nogle minutters overtid blev fløjet af rakte FC Sydvest-spillerne armene i vejret og faldt hinanden om halsen. Ved den lejlighed var der en ekstra stor krammer fra træner, Hans Henrik Andreasen, til holdets nye målmager William Møller. Onsdag aften blev han matchvinder med to scoringer i pokalkampen mod OKS i Odense. Lørdag eftermiddag bevarende han ro og overblikket, da han i det 85. minut blev spillet fri og kun havde Næsby-målmand foran sig. En lille dribling og et elegant lob - og så trillede bolden i nettet til den altafgørende scoring til 3-2. Målet og sejren betyder, at FC Sydvest fik revancheret sig for den skuffende sæsonpremiere for en uge siden, da kampen i Bankparken mod AB gik tabt med 0-1. - Jeg synes, vi kom godt igen og spiller væsentlig bedre end mod AB. Vi skaber meget, men mangler lidt skarphed, lød analysen fra matchvindere, der ikke mindst bebrejdede sig selv for at en friløber i overtid løb ud i igenting. - Den skulle jeg have sendt i rusen, lød det fra William Møller.

I tal Fodbold, 2. division, gruppe 2: FC Sydvest - Næsby 3-2 (2-1). Målscorere: 3. min. 0-1 Pelle Weber, 11. minut 1-1 Emil Ankersen, 30. minut 2-1 Jeppe Hansen, 75. minut 2-2 Martin Lund, 85. minut 3-2 William Møller. Bankparken Tønder: 184 tilskuere.

Foto: Flemming Andersen Tak og tillykke: Holdkammeraterne var både lettede og glade, da William Møllers scoring til 3-2 kom i hus. Foto: Flemming Andersen

Snorksov Når enden var god, så kan det samme ikke siges om begyndelsen. I hvert fald ikke når kampen skulle ses gennem FC Sydvest-briller. I de første minutter nåede hjemmeholdet stort set ikke over midten, og inden forsvaret for alvor var på plads, havde gæsterne fra Fyn, der er oprykkere fra Danmarksserien, bragt sig foran. Heldigvis virkede scoringen som et kollektiv vækkeur. FC Sydvest lagde et voldsomt pres og skabte flere chancer. Den største tilfaldt myreflittige Marco Hansen. Han vil formentlig resten af weekenden fundere over, hvordan man kan heade en bold over målet, når man næsten står på selveste målstregen. Heldigvis mistede den hurtige Sydvest-angriber hverken lysten eller energien af afbrænderen, og det var hans fremragende forarbejde, der i det 11. minut bragte unge Emil Ankersen i en lovende skudposition. Og han svigtede ikke. Hjemmeholdet fortsatte presset, og derfor var det helt passende, at Jeppe Hansen bragte Sydvest foran efter en halv times spil.

Foto: Flemming Andersen Onsdag aften scorede William Møller to gange i pokalkampen mod Danmarksserie-holdet OKS. Lørdag eftermiddag var en enkelt scoring nok til at blive matchvinder i divisions-opgøret mod Næsby. Foto: Flemming Andersen

Tiedemann i fokus Sydvest-målmand Kasper Tiedemann havde bortset fra scoringen, som han ikke kunne bebrejdes, ikke meget at se til i første halvleg. Det ændrede sig efter pausen, hvor gæsterne var lige ved og tæt på flere gange, og Kasper Tiedemann dermed fik mulighed for at vise sin klasse. Han var dog sagesløs, da Næsby slog kontra et kvarter før tid og dermed bragte balance på Bankparkens måltavle. Den er i øvrigt et kapitel for sig, idet den tilsyneladende ikke kan stå distancen, og flere gange gik den i udu i anden halvleg. Heldigvis var FC Sydvest's offensive kræfter efter udligningen ikke ramt af tilsvarende problemer. William Møller var på pletten da det gjaldt, og i de dødende minutter blev gæsterne holdt fra fadet.

Foto: Flemming Andersen FC Sydvest og William Møller kom skidt ind i kampen mod Næsby, men var undervejs, som dette billede dokumenterer, også flyvende. Foto: Flemming Andersen

Fem nye FC Sydvest havde fem ny spillere i startopstillingen i forhold til forårets hold. Ud over William Møller lagde publikum ikke mindst mærke til holdets tidligere anfører, Kasper Sørensen, der efter en periode på lavt serie-niveau er tilbage i den hvide Sydvest-trøje og dermed dansk divisionsfodbold. Her befinder han sig rigtig godt i. - Det er godt nok hårdt. Jeg synes, det var en fifty-fifty kamp. Vi skabte meget, men de kom også til en del. Men set over alle minutter så var vi bedst. Mål og sejre giver selvtillid, og nu skal vi fejre i omklædningsrummet, lød det fra Kasper Sørensen på vej ud af Bankparken. Her spiller FC Sydvest den næste hjemmekamp onsdag den 21. august mod Ringkøbing.