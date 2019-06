Se hvem det er: To nye ansigter rykker ind på rådhusets ledelsesgang

Tønder henter ny direktør for teknik- og miljøområdet i Aabenraa, mens den nye direktør for forvaltningen børn og skole samt pleje og omsorg kommer til fra Aarhus.

Det står fast, efter at kommunalbestyrelsen torsdag aften på et lukket møde udpegede og ansatte Ditte Lundgaard Jakobsen som ny direktør for teknik- og miljøområdet, mens direktørstolen i forvaltningen børn og skole samt pleje og omsorg indtages af 52-årige Jan Præstholm.

Kommunen skulle finde nye direktører til de to forvaltninger efter den nu tidligere teknik- og miljødirektør, Keld I. Hansen, takkede ja til en anden direktørpost i kommunen, mens tidligere børn- og ungedirektør Henrik Schou af sundhedsmæssige årsager har valgt at fratræde sin stilling.

- Jeg var rigtig glad for mit job i Aabenraa, men jeg kunne simpelthen ikke sige nej til muligheden for at blive direktør for teknik- og miljøforvaltningen i Tønder Kommune. Det er et fantastisk spændende job i en spændende kommune, hvor jeg virkelig føler, jeg kan være med til at gøre en forskel, siger Ditte Lundgaard Jakobsen i en udsendt pressemeddelelse.

Den nye direktør for Teknik og Miljø har i de seneste seks år siddet i en chefstilling i Aabenraa Kommune, men er nu klar til at prøve kræfter med nye udfordringer i Tønder, hvor chefstolen bliver skiftet ud med en direktørstol. En udfordring, som den 39-årige Ditte Lundgaard Nielsen ser frem til:

- Det er glædeligt, at vi nu står med en stærk og fuldtallig direktion, og jeg glæder mig til samarbejdet med og Ditte Lundgaard Jakobsen og Jan Præstholm. Samtidig vil jeg gerne også gerne rose medarbejderne i forvaltningerne for den måde de har løst tingene på i den periode, hvor de har stået uden en direktør, siger borgmesteren blandt andet i pressemeddelelsen.

På rådhuset er der glæde over ansættelsen af de to nye direktører, og kommunaldirektør Klaus Liestmann har med ansættelsen af Ditte Lundgaard Jakobsen og Jan Præstholm fået hele sin direktion på plads. Det glæder også borgmester Henrik Frandsen.

Fællesskab

Jan Præstholm har en baggrund som lærer og har siden suppleret læreruddannelsen med en master i offentlig ledelse. Han er oprindelig vestjyde, flyttede siden til Herning, men er - indtil videre - bosat i Svendborg, hvor han bor med sin kone, Henriette, og deres to store børn. Men planen er nu at rykke til Sønderjylland.

- Jeg er en fællesskabets mand. For mig er det alfa og omega at være leder for et fællesskab - det er herigennem, at jeg finder min drivkraft og energi. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang i Tønder, hvor jeg kan se, at der er en rigtig spændende udvikling i gang. Og den udvikling glæder jeg mig til at blive en del af, siger Jan Præstholm.

Som direktør for teknik- og miljøforvaltningen får Ditte Lundgaard ledelsen og ansvaret for omkring 100 medarbejdere og et budget på 140 millioner kroner.

De to nye direktører ventes at tiltræde den 1. august.