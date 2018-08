Se det vilde Vadehav på tv

Tønder: Den farlige og temperamentsfyldte kyst ved Vadehavet er hovedpersonen i en udsendelse på DR, der går i æteren mandag kl. 20 på DR1. Det er den tredje sæson af "Danmark Kyst til Kyst". Manden bag udsendelserne er Ulrik Gutt-Nielsen, og denne gang har han kastet sig over Zeppelinbasen og udført et eksperiment med bomber, der smides fra luften som for 100 år siden under første verdenskrig.

TV-optagelserne byder også på et gensyn med udsendelsernes faste biolog Line Friis Frederiksen, og hun kommer meget tæt på det lunefulde tidevand i et indslag om Vadehavets biologiske mangfoldighed.